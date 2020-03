In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Kindergärten bleiben offen (Sujetbild) © lordn - stock.adobe.com

Analog zum Schulbetrieb für Unter-14-Jährige bleiben in der Steiermark auch die Kindergärten und Kinderkrippen geöffnet. „Es ist uns wichtig, dass Kinder, die Betreuungsbedarf haben, weiter in Betreuungseinrichtungen gut aufgehoben sind. Zudem ergeht die Bitte an alle Familien, ihre Kinder nicht von älteren Menschen bzw. Menschen mit Vorerkrankungen betreuen zu lassen“, teilte Bildungs- und Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) mit.