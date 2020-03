Facebook

Die Volksschule Algersdorf wurde 2018 mit der Geramb-Rose ausgezeichnet © Pierer

66 Projekte von der Kirche in St. Lambrecht bis zur Volksschule Algersdorf in Graz und zum Einfamilienhaus in Pruggern wurden 2018 ausgezeichnet, auch heuer hofft der Verein Baukultur Steiermark wieder auf rege Beteiligung: 2020 adelt man wieder Beispiele für besonders qualitätvolles Bauen mit der GerambRose, die alle zwei Jahre verliehen wird. Bis zum 24. April können Projekte eingereicht werden.