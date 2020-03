Facebook

Sujetbild © KLZ/Jürgen Fuchs

Das Coronavirus lässt die Anruferzahl beim Gesundheitstelefon 1450 in die Höhe schnellen.

In der Steiermark zum Beispiel gab es zuletzt erhebliche Steigerungen. Normalerweise zählt man 164 Anrufer pro Tag, am Wochenende sind es rund 350. Jetzt wurden es täglich mehr: Am 27. 2. waren es zusätzlich 96 Anrufer, am 28. 2. immerhin 116 und am letzten Freitag (29. 2.) sogar 217 Steirer, die wegen eines Coronavirus-Verdachts oder aufgrund von Fragen zu dem Thema anriefen. Dabei ist der Dienst ausschließlich für gesundheitliche Belange gedacht.