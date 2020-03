Facebook

Tafelberg- Runde: Bernhard Puttinger (Green-Tech-Cluster), Christoph Ludwig (Steirische Wirtschaftsförderung SFG) und Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl (vorne von links) wollen mit einer hoch- karätigen Wirtschaftsdelegation Türöffner für Afrikas Märkte sein © Hecke

Die Zeichen stehen in Südafrika auf Wachstum. UN-Prognosen gehen davon aus, dass die Einwohnerzahl bis 2050 von 58 Millionen auf 70 Millionen ansteigen wird. Infolge rasanter Urbanisierung sollen dann 80 Prozent in Städten leben.



Die Hoffnung am Kap: dass die Zeichen bald auch auf Wirtschaftswachstum stehen. Handlungsbedarf gibt es aber schon jetzt bei Strom- oder Trinkwasserversorgung, bei Müllwiederaufbereitung und Recycling. Die Kapazitäten der Mülldeponien in der Hauptstadt Pretoria sind 2023 erschöpft. In der Energiewirtschaft steht der Kohle-Ausstieg an. Öffentlicher Druck bringt neue Umweltgesetze, der Bedarf an innovativen Umwelttechnologien steigt.