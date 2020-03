Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Superintendent Wolfgang Rehner übt einmal mehr Kritik an der Karfreitagslösung © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Mit einem Hirtenbrief zum Karfreitag hat sich der steirische Superintendent Wolfgang Rehner an die Evangelischen in der Steiermark gewendet. In dem am Sonntag, 1. März, in den Gottesdiensten verlesenen Text fordert Rehner die Protestantinnen und Protestanten der Diözese dazu auf, sich für den im vergangenen Jahr unter der Regierung von ÖVP und FPÖ abgeschafften staatlichen Feiertag einzusetzen: “Machen Sie den Karfreitag zum Bekenntnisakt, der zeigt: Ich stehe für diesen Glauben ein, als Teil dieser Kirche, als Mitglied einer Gemeinde.”



Es müsse am diesjährigen Karfreitag, dem 10. April, deutlich werden, dass sich die Evangelischen dafür einsetzten, diesen und das anschließende Ostern gemeinsam als christliches Hochfest zu feiern: “Dafür brauchen wir die Möglichkeit, den Alltag gemeinsam zu unterbrechen.”