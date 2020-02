Im Norden lassen Wind und Schnee mittlerweile nach. In und südlich von Graz sind noch starke Böen möglich. Probleme auf den Straßen sorgten für mehrere Einsätze. Ein Linienbus steckte fest, es kam zu Stromausfällen. Alle Entwicklungen im Überblick.

Trotz heftigem Sturm in der Nacht in der Obersteiermark gab es laut Feuerwehr zunächst "keine nennenswerten" Einsätze im Bezirk Liezen, wie Christoph Schlüßlmayr vom Bezirksfeuerwehrverband betonte. Abseits einer Fahrzeugbergung um 3.50 Uhr durch die Freiwillige Feuerwehr Unterburg. Diese Ruhe sollte sich am Vormittag ändern, als wildes Schneegestöber über den Bezirk hereingebrochen ist.