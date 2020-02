Winter der Extreme Winter ohne einzigen Tag Schnee: "Das gab es noch überhaupt nie"

Von Graz bis Hartberg geht am Samstag (meteorologisch) ein Winter ohne Schnee zu Ende. Der Großraum Graz war auch der trockenste Ort Österreichs - und am Schöckl wurde ein Wärme-Rekord gebrochen. Heute sehr stürmisch.

Ein Winter ohne Schnee im Großraum Graz und vielen Teilen der Oststeiermark © Franz Gerhard - stock.adobe.com

So winterlich wie heute früh war es fast den ganzen Winter nicht. Sturmtief „Bianca“ bläst heute mit Böen bis zu 110 km/h über die Steiermark – in Kombination mit den niedrigen Temperaturen fühlt es sich richtig frostig an.