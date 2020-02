Auf Regen und Schnee am Aschermittwoch folgt Donnerstagabend Sturmtief „Bianca“. Dass es zu einer Häufung an Sturmtiefs hintereinander kommt, ist im Winter nicht selten. Meteorologen sprechen dann von einer "Fronten-Autobahn".

© Fuchs Jürgen

Es kann doch noch regnen und schneien im Süden – zumindest abschnittsweise: Mit bis zu 30 Litern pro Quadratmeter (in Bad Radkersburg) gab es entlang der Südgrenze gestern mehr Niederschlag als in den letzten drei Monaten zusammen. Während es im Großraum Graz erneut verhalten geregnet hat, wurde es auf oststeirischen Hügeln weiß. Die nächste Chance auf Regen im Süden gibt's dann wieder am Sonntag, wenn das nächste Italientief anrückt.