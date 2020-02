Facebook

In den kommenden Wochen bitten die ehrenamtlichen Caritas-Haussammler für Menschen in Not - die Kampagne wurde am Mittwoch von Direktor Beiglböck, Kuratoriumsvorsitzender Edlinger-Ploder und Bereichsleiter Georg Eichberger vorgestellt © Caritas Steiermark

Die Caritas der Diözese Graz-Seckau hat am Mittwoch zum dritten Mal ihren Solidaritätsbarometer für die Steiermark präsentiert. Die Studie über sozialen Zusammenhalt habe gezeigt, dass es in der Steiermark weiterhin eine stark soziale Einstellung unter der Bevölkerung gibt, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Jeder dritte gab in der Umfrage an, in der Freizeit unentgeltlich für einen Verein oder eine Organisation zu arbeiten. Die Präsentation der Studie war zugleich der offizielle Start der Caritas-Haussammlung, bei der Freiwillige unter dem Motto "Begegnung hilft!" um Spenden für Menschen in Not in der Steiermark bitten.