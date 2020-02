In Norditalien wurden ganze Gemeinden im Kampf gegen das Coronavirus abgeriegelt. In der Steiermark gilt dieses Szenario derzeit als unwahrscheinlich, im Hintergrund laufen trotzdem erste Vorbereitungen. Als reine Vorsichtsmaßnahme, wie es heißt.

In Norditalien werden abgeriegelte Orte von der Polizei bewacht. © APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Obwohl es in der Steiermark bis zuletzt glücklicherweise keinen bestätigten Coronafall gab, werden im gesamten Bundesland Sicherheitsmaßnahmen für den Ernstfall ergriffen. Am Mittwoch wurde bei einem neuerlichen Expertenstab in der Landeswarnzentrale entschieden, dass "eine gesamte Station mit 28 Betten im ehemaligen LKH Hörgas bereitgestellt" wird - wenn die Kapazitäten der Landeskrankenhäuser an den vier anderen spezialisierten Standorten nicht ausreichen sollte.