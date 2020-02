Vor allem im Süden des Landes hat Mittwochfrüh Regen die vorherrschende Trockenheit gelindert. Kaum Regen im Großraum Graz. In der Nacht auf Freitag wird es aber wieder stürmisch und am Freitag in der Obersteiermark tiefwinterlich.

Sehr starken Schneefall gab es Mittwochfrüh in Murau © Haselmann, Zamg

Das angekündigte Italientief streifte Mittwochfrüh den Süden des Landes und brachte hier teils mehr Regen in wenigen Stunden, als bisher im ganzen Jahr. Zum Beispiel in Fürstenfeld, wo es am Mittwoch bis 8 Uhr früh 12 Liter pro Quadratmeter geregnet hat. Sehr wenig Niederschlag hat bis dato Graz abbekommen, zunächst nur zwei Liter pro Quadratmeter. "Bis Mittag könnten hier fünf bis sechs Liter zusammenkommen", sagte Zamg-Meteorologe Christian Pehsl in der Früh. Was immerhin auch ähnlich viel wäre wie bisher im gesamten Jahr.