Stromausfälle in Deutschlandsberg Nach ein bisschen Regen und Schnee kommt nun Sturmtief "Bianca"

Vor allem im Süden des Landes hat Mittwochfrüh Regen die vorherrschende Trockenheit gelindert. Kaum Regen im Großraum Graz. In der Nacht auf Freitag wird es aber wieder stürmisch und am Freitag in der Obersteiermark tiefwinterlich.