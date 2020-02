Die Katholische Kirche Steiermark sucht selbstkomponierte Lieder zu Themen aus der Bibel. Die Einreichfrist endet am 1. Mai. Sieger werden beim Finale am 4. Oktober gekürt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bis zum 1. Mai können kreative Köpfe ihre Songs einreichen © Diözese Graz-Seckau

Mit dem "#songsofspirit"-Wettbewerb sucht die Diözese Graz-Seckau heuer erstmals Musiker, die sich in ihren selbstkomponierten Liedern mit dem Thema Bibel auseinandersetzen. Mit dem Songwettbewerb wolle man dazu motivieren, "musikalisch über Gott und die Welt und darüber, wie beide verbunden sind, nachzudenken", so Bischof Wilhelm Krautwaschl. Bis 1. Mai können Videos der Lieder auf https://songsofspirit.graz-seckau.at hochgeladen werden, die anschließend via Online-Voting und durch eine Fachjury bewertet werden. Die Sieger werden bei einem großen Finale am 4. Oktober um 17 Uhr im Dom im Berg in Graz gekürt.