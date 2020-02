Facebook

In der Steiermark bleibt es für die Jahreszeit zu warm © Fuchs Jürgen

Wer die frühlingshaften Temperaturen im Winter schon liebgewonnen hat, der sollte den heutigen Montag noch ausnutzen. Abermals steigen die Temperaturen auf bis zu 17 Grad an. "Am wärmsten wird es dort, wo der Wind am stärksten durchgreift", sagt Hannes Rieder von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg). "Am ehesten zu erwarten ist das diesmal in der Mur-Mürz-Furche und auch in der Weststeiermark." Auch in den übrigen Landesteilen steigen die Quecksilbersäulen der Thermometer heute wieder in den zweistelligen Bereich.