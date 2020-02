Facebook

Josef Klamminger und sein Nachfolger Gerald Ortner © KSÖ/Heimgartner

Die Ablöse an der Spitze der Landespolizeidirektion vollzog sich schon vor zweieinhalb Jahren, jetzt folgt Gerald Ortnter Josef Klamminger auch in anderer Funktion: Er ist seit Jahresbeginn Präsident des Kuratoriums Sicheres Österreich (KSÖ), Landesclub Steiermark. In diesem Amt sieht sich der gebürtige Tiroler als Netzwerker, denn: "Sicherheit ist nicht die Aufgabe der Polizei allein", betonte der neue KSÖ-Präsident bei einem Pressegespräch am Donnerstag.