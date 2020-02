Heute geht die Gewerkschaft für eine Stundenreduktion in der Pflege auf die Straße. Während die Arbeitgeber die wirtschaftlichen Folgen fürchten, evaluiert die steirische Politik den tatsächlichen Bedarf an Pflegeplätzen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Zahl an zu Pflegenden wird in Zukunft deutlich ansteigen und damit auch der Bedarf an Pflegekräften © APA/Barbara Gindl

Österreichweit geht es um 125.000 Arbeitnehmer, die primär in privaten Pflege- und Gesundheitseinrichtungen beschäftigt sind – die betroffenen Steirer gehen heute in Graz auf die Straße. Der Hintergrund: „Wir wollen erstmals eine 35-Stunden-Woche durchsetzen – bei gleichbleibendem Lohn“, so Daniel Gürtler von der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA). „Anders geht es nicht mehr – der Job ist für viele psychisch wie körperlich zu belastend.“