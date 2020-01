In der Nacht auf Dienstag kam es zu einem Rekord-Hoch. Der Luftdruck zeigte beinahe 1050 hPa.

Rekordwert in der Nacht auf Dienstag © ZAMG

Es fiel einigen Steirern auf: in der Nacht auf Dienstag kam es zu einem Rekord-Hoch in diesem Winter. "Ein Steirer hat bei uns angerufen und erzählt, dass die Nadel seines Barometers angestanden ist", erzählt der Grazer Meteorologe Hannes Rieder. "Es war sicherlich der höchste Wert in diesem Winter, auch wenn es vielleicht kein absoluter Rekordwert war."