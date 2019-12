Fehlende Ärzte-Bereitschaftsdienste: Land plant in betroffenen Regionen neue Strukturen. Ärztekammer fordert extra Abend-Ordinationen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor allem in der Ober-, Ost und Südoststeiermark sind die Bereitsschaftsdienste nur spärlich besetzt © stock.adobe.com

Der neue, freiwillige ärztliche Bereitschaftsdienst in der Steiermark sorgt wieder für erhitzte Gemüter: In mehreren Regionen fehlen Ärzte, die diese Dienste übernehmen. Land Steiermark, Gesundheitsfonds und Gebietskrankenkasse sehen ihr Projekt für eine serviceorientierte Versorgung in Gefahr, bei der Ärzte zu den Patienten kommen. Die Ärztekammer übt Kritik – hat aber alle Verträge für das Projekt (Start 2019) unterschrieben.