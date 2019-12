Kleine Zeitung +

Erstmals seit Amtsantritt Bischof Chalupka stattete Landeshauptmann Besuch ab

Der evangelische Bischof war am Mittwoch gemeinsam mit Superintendent Rehner und Kurator Axmann zu Gast in der Grazer Burg. Dabei waren auch die "Christlichen Begegnungstage" kommenden Juli in Graz Thema.