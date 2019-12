Die Anwälte der Hinterbliebenen erhöhen den Druck auf das Tierheim in Klagenfurt und drohen mit Klage. Enkelinnen fordern Millionen aus dem Vermögen ihrer Großmutter.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dem Tiko steht ein aufwendiger Gerichtsprozess bevor © Weichselbraun

Die millionenschwere Hinterlassenschaft einer 2016 verstorbenen Kärntnerin an das Tierschutzkompetenzzentrum (Tiko) des Kärntner Landestierschutzvereins wird immer mehr zu einem Finanzkrimi. Wie berichtet, hat die in Kärnten geborene und nach der Hochzeit mit einem britischen Offizier aus wohlhabender Familie ausgewanderte Herta Whittall (geborene Buchwald), in zwei Trusts das Tiko als Letztbegünstigte angeführt. Das „Erbe“ soll bei knapp fünf Millionen Euro liegen.