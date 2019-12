Seit Sonntagabend taucht Schneefall vor allem die nördlichen Regionen der Steiermark in Weiß. Schicken Sie uns Ihre Schneefotos!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Winter im Mürztal © LR Ingrid Maier

"Leise rieselt der Schnee..." - rechtzeitig zum 1. Dezember und damit zum meteorologischen Winterbeginn schneit es seit gestern Abend in der Steiermark. Eigentlich erst für die Nacht prognostiziert, meldeten bei einen Rundruf der "Kleinen Zeitung" Leoben ab 20 Uhr Schneefall, in Bruck schneite es dichter, in Liezen leicht.