Winter im Mürztal © LR Ingrid Maier

"In der Nacht auf Montag verdichten sich die Wolken und ab etwa Mitternacht setzt zunächst in der Obersteiermark und später auch in den östlichen Landesteilen leichter Regen oder Schneefall ein", heißt es bei der Zentralanstalt für Meteorologie - der erste Schnee wartete allerdings nicht bis Mitternacht: Ein Rundruf gegen 22 Uhr zeigte - im Raum Leoben schneite es schon seit zwei Stunden, der Schnee blieb bereits liegen, im Raum Bruck schneite es dichter, in Liezen leicht, in Mürzzuschlag oder Murau nicht. Probleme wurden vorerst keine gemeldet.