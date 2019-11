Facebook

Gruselige Gestalten in Schladming © We Shoot It

Wahlwochenende hin oder her, die Zeit der Krampus- und Perchtenumzüge hat bereits begonnen. Am Wochenende fanden etwa in Schladming, Leibnitz und Köflach schauerliche Spektakel statt. Hunderte gruselige Gestalten tummelten sich in den Städten, sehr zur Freude der gänsehautaffinen Besucher.

Spektakel in Schladming

800 Krampusse, 8000 Besucher: Der Krampuslauf in Schladming gilt als größtes und auch beliebtestes Krampusspektakel Österreichs. Am Samstag war es wieder so weit.

Klicken Sie sich durch die schauerlichen Bilder:

Schauriges Spektakel: Der größte Krampuslauf Österreichs in Schladming

Riesen-Auflauf in Leibnitz

Mindestens 10.000 Menschen waren beim Perchtenlauf in Leibnitz, der ganz auf Familienfreundlichkeit setzt. Es herrscht laut Tina Muchitsch, Obfrau des Freizeit- und Jugendclub, der den Perchtenlauf organisiert, ein offizielles Schlagverbot. Rund 600 Perchten von 40 ausgewählten Gruppen haben teilgenommen, beworben hatten sich 70 Gruppen.

Leibnitz: Tausende Besucher kamen zum Perchtenlauf

Jubiläums-Party in Köflach

In Köflach war es wohl eine der größten Geburtstagspartys, die in in der Lipizzanerstadt je gefeierte wurden. Zum 10-jährigen Jubiläum der Köflacher "Gruam Teifl" fanden sich 46 Gruppen mit knapp 900 Masken zum Krampusumzug in die Lipizzanerstadt Köflach ein.