Hessens Ministerpräsident Bouffier mit LH Schützenhöfer im Robotic-Labor der TU Darmstadt: „Das Land ist gut gefahren mit Schwarz-Grün“ © Hubert Patterer

Wie könnte das schwarz-grüne Wagnis gelingen? Einer, der glaubhaft Auskunft geben kann, ist der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. Der stellvertretende Vorsitzende der deutschen CDU führt seit sechs Jahren die erste schwarz-grüne Regierung in einem deutschen Flächenland an. Bouffier verfolgt die Verhandlungen in Wien mit „großem Interesse“ und sandte am Rande eines Treffens mit einer steirischen Delegation ermutigende Signale an die österreichischen Parteifreunde: „Ich kann nur sagen, dass unser Land gut vorangekommen ist.“