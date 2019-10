Ab viertem Fehltag 3.300 Strafmandate für Schulschwänzer im ersten Jahr

Seit 2018/19 wird ab dem vierten Fehltag in der Pflichtschulzeit angezeigt - die erhoffte abschreckende Wirkung ist laut Ministerium und Lehrergewerkschaft eingetreten. 179 Fälle in Kärnten, 146 in der Steiermark.