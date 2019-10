Facebook

© Ballguide/Manuel Hanschitz

Wo gehobelt wird, falle Späne – und zwar bei der HTL Hallstatt, während Nebenmann Julian von der Kärntner Tourismusschule frische alkoholfreie Cocktails quasi aus dem Ärmel schüttelt. Einige Schritte weiter gehen einige Tapfere mithilfe einer Hebebühne an die Decke und sehen sich einmal an, was Installateure bei einer Deckenstrahlermontage so treiben. Heute gibt es hier zwar nichts zu montieren, dafür wird aber einmal ausgiebig die Aussicht bewundert.