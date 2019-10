Vizerektorin Renate Straßegger-Einfalt und Vizerektor Friedrich Rinnhofer komplettieren das neue Leitungsteam der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule. Dank an Altrektor Dr. Siegfried Barones, der ins Kollegium zurückkehrt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bischof Wilhelm Krautwaschl und Ressortleiter Walter Prügger beglückwünschten Andrea Seel zu ihrer neuen Funktion © Ballguide/Manuel Hanschitz

Am heutigen Tag wurde an der KPH Graz Geschichte geschrieben. Mit Andrea Seel wird in der Steiermark erstmals eine Frau Leiterin einer diözesanen LehrerInnenbildungseinrichtung. Ebenso wird erstmals österreichweit eine Frau, die nicht Theologin ist, zur Rektorin einer Kirchlichen Pädagogischen Hochschule bestellt. Das Rektorat komplettieren Vizerektorin Renate Straßegger-Einfalt und Vizerektor Friedrich Rinnhofer.