Goldener Herbst am Roßfeld in Rohrmoos, Schladming © Martin Huber

Null Grad in zwei Meter Höhe, aber minus 2,2 Grad in Bodennähe in Fürstenfeld. Ja, auch im Osten des Landes mussten Dienstagfrüh viele Autofahrer erstmals in diesem Herbst zum Eiskratzen antreten, nachdem es in den vergangenen Tagen schon in der Obersteiermark mehrmals frostig war.