Der verstorbene Dieter Knall © EPD

An der Gedenkfeier am Sonntag in der Grazer Heilandskirche nahmen zahlreiche Weggefährtinnen und -gefährten Knalls aus den evangelischen Kirchen, der Ökumene und dem öffentlichem Leben teil, darunter mehrere Repräsentanten der evangelischen Kirchenleitung, die Superintendenten, oder etwa Knalls Nachfolger im Bischofsamt, Herwig Sturm. Seitens der römisch-katholischen Kirche waren u.a. Bischof Wilhelm Krautwaschl und sein Amtsvorgänger, Altbischof Egon Kapellari, zugegen. Dieter Knall war am 21. September im Alter von 89 Jahren verstorben. Von 1983 bis 1995 stand er als Bischof an der Spitze der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich, davor wirkte er sieben Jahre als steirischer Superintendent.