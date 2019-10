Facebook

Der Kultwagen von Strettweg: Das Original steht im Archäologiemuseum im Schloss Eggenberg, die Kopie im Museum Murtal in Judenburg © Bettina Oberrainer

Es ist eine Erfolgsgeschichte: Bereits zum 20. Mal lädt der ORF heute österreichweit zur „Langen Nacht der Museen ein“. 85 Häuser machen in der Steiermark mit. Doch nicht nur die Exponate selbst, auch die Art und Weise ihrer Präsentation machen die Nacht zu einer besonderen. So können Besucher im Naturkundemuseum in Graz unter dem Motto „Die dünne Haut der Erde. Unsere Böden“ Tief-gründiges über die Bewohner unter der Erdoberfläche erfahren. Im Museumscenter Leoben erzählt wiederum Rudolf Walter vom Leben in der Steinzeit – lebensgroße Mammuts und Riesenhirsche inklusive. Und in der Römerhöhle Aflenz bei Wagna ist zu erfahren, wie aus Korallen Baumaterial wird.