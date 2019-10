Der deutsche Hersteller Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG. hat alle seine Produkte zurückgerufen. Sieben Packungen Salami wurden auch in die Steiermark geliefert, aber bereits retourniert.

Sujetbild © Thomas Francois - stock.adobe.co

Nach zwei Todesfällen durch Listerien-Bakterien in Wurstwaren in Deutschland untersuchen die deutschen Behörden die Hintergründe der Kontamination, sagte der Sprecher des nordhessischen Landkreises Waldeck-Frankenberg am Freitag. In Österreich wurden zwei Unternehmen von der deutschen Firma beliefert. Es ging zunächst nur um ein paar Salami-Packungen