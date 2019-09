Facebook

Mit Monatswechsel sinken die Temperaturen deutlich. © APA/BARBARA GINDL

In Mariazell und Umgebung wird man sich am Montag fest anhalten müssen: Windgeschwindigkeiten bis zu 70, 80 Stundenkilometern werden am Montag erwartet, auf den Bergen im Norden bis zu 100 km/h oder mehr, prognostiziert der Grazer Meteorologe Friedrich Wölfelmaier von der Zentralanstalt. Auch im Ausseerland erwartet er Windspitzen, aber nicht ganz so massiv. "Der Westwind greift im Norden der Steiermark durch". Schuld ist das Sturmtief "Mortimer", das von England her kommend das Wetter speziell nördlich der Alpen beeinflussen wird.