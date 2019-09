Kleine Zeitung +

Nach Freispruch in der Türkei Max Zirngast ist zurück in Österreich

Max Zirngast hat die Türkei hinter sich gelassen. Der Steirer ist heute am frühen Nachmittag in Österreich gelandet. In der Türkei wurde der Aktivist vom Vorwurf freigesprochen, Mitglied einer Terrorgruppe zu sein.