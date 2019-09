In Oberösterreich

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die FF Steinberg im Trainingseinsatz © THL-Tage

Frontalzusammenstoß auf einer viel befahrenen Straße, Anzahl der Verletzten unbekannt - so oder so ähnlich könnte einer der Einsätze ausschauen, die am Freitag und Samstag Feuerwehrleute aus ganz Österreich im Mühlviertel trainierten. 4 der 45 Teams stammen aus der Steiermark: Mooskirchen, Steinberg, Krieglach und Hart-Albersdorf.