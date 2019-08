Facebook

Die Gamsen haben den Winter besser überstanden als befürchtet © kk

Mit Erleichterung reagiert man in der steirischen Landesjägerschaft auf die Ergebnisse der ersten landesweiten Zählung des Gamswilds. Demnach tummeln sich in den alpinen Regionen des Landes 33.600 Böcke, Geißen und Jungtiere – und damit deutlich mehr, als zuvor geschätzt worden war. Großer Unsicherheitsfaktor war der vergangene Winter, der den Tieren mit Rekordschneehöhen das Überleben in den Bergen erschwerte.