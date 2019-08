Seltenster Brutvogel Österreichs hat Nachwuchs. Zwei Jungvögel schlüpften in der Südoststeiermark.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Jungvogel der Blauracke © Andreas Tiefenbach

Die Blauracke gilt als einer der farbenprächtigsten Vögel Europas, in Österreich ist aber so gut wie ausgestorben und ist der seltenste Brutvogel. Im vergangenen Jahr gab es überhaupt keinen Nachwuchs, heuer schlüften in der Südoststeiermark zwei Jungvögel.