Die Rettung war am Samstag im Dauereinsatz © Jürgen Fuchs

Rettungshubschrauber C 12 und Notarzt waren Samstagvormittag bei einem Freizeitunfall bei Kaindorf im Einsatz: Ein Mountainbiker musste mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung ins LKH Graz gebracht werden. Kurz nach Mittag dann mussten Rettungskräfte einen erschöpften Wanderer mittels Seil aus der Bärnschützklamm holen. Wenig später reagierte in St. Marein in Neumarkt ein Wanderer auf einen Insektenstich allergisch: Er wurde von C 12 und Rettung medizinisch versorgt. Gegen 16 Uhr stürzte dann eine Frau bei einer Kutschfahrt in Piber: Sie wurde vom Notarzt auf die Uniklinik Graz gebracht.