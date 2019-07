Während es in Westösterreich schon tagsüber abkühlte, wurde die Steiermark am Mittwoch vor Durchzug der Schlechtwetterfront noch auf bis zu 30 Grad aufgeheizt. Die Folge: Kräftige Gewitter.

Dunkle Gewitterwolken am Mittwoch über Murau © Montage: Haselmann/Zamg

Erfreulich sah sie Mittwochnachmittag nicht aus, die Wetter-Warnungskarte der Zentralanstalt für Meteorologie. Heftige Gewitter waren angekündigt, wie so oft im Hochsommer kommt die Gefahr aus dem Westen. Denn während es in Westösterreich schon tagsüber abgekühlt hat, wurden in der Steiermark vor Durchzug der Schlechtwetterfront noch Temperaturen um die 30 Grad erreicht.