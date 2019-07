Kleine Zeitung +

Hagel, Sturm, Blitzschläge Millionenschäden nach Unwettern - heute bleibt es gewittrig

1000 Feuerwehrleute und 100 Strommonteure standen am Samstag nach schweren Unwettern im Einsatz // Hagel zerstörte in Wildon 100 Dächer // Sechs Bergretter von Blitz getroffen // Allein in der Landwirtschaft beträgt der Schaden mindestens drei Millionen Euro // Am Sonntag ist die Gefahr von punktuellem Starkregen hoch.