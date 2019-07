1000 Feuerwehrleute und 100 Strommonteure standen am Samstag nach schweren Unwettern im Einsatz. Hagel zerstörte in Wildon 100 Dächer. Sechs Bergretter von Blitz getroffen.

Unwettereinsatz in Großlobming © FF/Zeiler

"Die Schäden sind gewaltig“, schreit Helmut Walch ins Telefon. „Was da heruntergekommen ist, war völlig abnormal.“ Die Stimme des Wildoner Bürgermeisters ist dennoch fast nicht zu hören – das Donnergrollen und der niederprasselnde Regen sind an diesem Samstagnachmittag mächtiger. Mehr als 100 Dächer seien alleine in seiner Gemeinde von teils tennisballgroßen Hagelschloßen zerstört worden, sagt Walch. Beim Baumarkt in der Nähe gingen die Abdeckplanen aus.



Nicht nur südlich von Graz, praktisch in allen Bezirken der Steiermark endete die Hitzewelle am Samstag mit einem großen Knall, wenngleich Regenmenge und Sturmstärke höchst unterschiedlich ausfielen.