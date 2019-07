Kleine Zeitung +

Italientief bringt Unwettergefahr Heftige Hagelgewitter ziehen über die Obersteiermark

Schon in den letzten beiden Tagen wurden Kärnten und Tirol von schweren Unwetter heimgesucht, am Samstag herrscht in der Steiermark die höchste Gewittergefahr. Während die einen mit zu viel Regen kämpfen, hadern viele mit der Trockenheit.