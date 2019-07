Facebook

Tennisballgroße Hagelschloßen kamen zwischen Wildon und Allerheiligen vom Himmel - Es wird von vielen Schäden berichtet © LR Barbara Pöll/LR Elfe Lorber

Zwischen Hoffen und Bangen wechselte am Samstag die Gemütslage vieler Kärntner und Steirer hin und her. Einerseits Hoffen, dass nach der dritten Hitzewelle, die die Trockenheit im Land massiv verschärft und zu vielen Waldbränden geführt hat, am Wochenende der vielerorts ersehnte Regen kommt. Andererseits bangten viele, dass die angekündigten Gewitter so heftig ausfallen könnten wie am Freitag in Kärnten und Teilen der Obersteiermark oder schon am Donnerstag in Tirol.