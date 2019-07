Zuerst das Obere Murtal, dann die Weststeiermark: Kurz nach Mittag erreichten wieder schwere Unwetter vom Westen her die Steiermark. Die Feuerwehren sind gewappnet.

Warnstufe rot, starkes Unwetter, um 15.30 Uhr im Oberen Murtal, der West- und Südsteiermark sowie Graz © www.uwz.at

Die halbe Nacht auf Sonntag waren die Feuerwehren in der Steiermark im Einsatz, die Verschnaufpause dürfte aber nur eine kurze sein. Die Meteorologen von der Zentralanstalt für Geodynamik (Zamg) haben eine Wetterwarnung für die ganze Steiermark herausgegeben: Gewitter, die besonders im Südosten kräftig ausfallen können, Hagel und starker Wind bestimmen heute den Nachmittag.

"Der Vorteil ist: Die Gewitter gestern Nacht haben für heute einiges an Zündstoff herausgenommen", sagt Meteorologe Hannes Rieder. "Auch die Temperaturen sind heute nicht so hoch wie gestern." Im Ennstal gibt es schon erste Regenschauer und Gewitter, "das zieht dann im Laufe des Tages durch die ganze Steiermark", so Rieder.

Gegen 13.30 Uhr gab dann die Unwetterzentrale (UWZ) die erste Warnung für das Obere Murtal heraus, konkret für weite Teile der Bezirke Murau und Murtal. Gegen 14.30 Uhr überzogen Starkregen und Hagel dann auch die Weststeiermark. Dann zogen die Unwetter Richtung Osten weiter: in den Raum Graz und in die Süd- und Südoststeiermark. Für die restliche Steiermark blieb die Vorwarnung weiter aktiv. Zur selben Zeit zogen auch heftige Unwetter über Kärnten hinweg.

Erstes Juliwochenende: Unwetter in der Steiermark

Nach 16 Uhr verschob sich der Schwerpunkt der Gewitter nach Slowenien Foto © kachelmannwetter

Am stärksten betroffen von den Unwettern war am Sonntag indes Slowenien. So wurde unter anderem die Altstadt von Ptuj (Pettau) überflutet.

Gewitter, Hagel, Sturm: Der Sonntag wird lokal ungemütlich

Es wird durch die Gewitter deutlich abkühlen: "Von 28 Grad vorher auf gut 20 Grad", so Rieger. Das heißt: "Mit lebhaftem bis stürmischem Wind ist zu rechnen." Entsprechend sind die Feuerwehren im Land schon gerüstet. Der Landesverband hat die Wetterwarnung bereits weitergegeben.

Ab Montag wird es deutlich kühler

Kurzer Ausblick: Am Montag zieht dann eine Kaltfront durchs Land, die ebenfalls Regen, aber kaum mehr Gewitter bringt. Die Temperaturen steigen nur mehr auf maximal 22 Grad. Ab Dienstag beruhigt sich die Wetterlage und es wird dann langsam wieder wärmer.