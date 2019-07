Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Starkregen, großer Hagel und Sturmböen werden für den Raum Deutschlandsberg/Leibnitz befürchtet © www.uwz.at

Ein Hochsommertag mit bis zu 32,7 Grad (Messstation Leoben um 17 Uhr) lockte am Samstag Tausende Steirerinnen und Steirer in die Freibäder und an die Seen. Geht es nach den aktuellen Wetterkarten, dürfte es der letzte wirklich heiße Tag für die kommende Zeit gewesen sein.

So überzogen ab 16.30 Uhr erste heftige Gewitter den Raum Deutschlandsberg - Blitzentladungen inklusive. Nach 17 Uhr wetterte es dann im Raum Schäffern/Pinggau. Wenig später gab es dann auch die erste Unwetterwarnung der UWZ für die West- und Südsteiermark.

Magret Pusnik aus Michlgleinz (Gemeinde Groß St. Florian) postete diese Aufnahme auf unserer Facebook-Seite © FB/Magret Pusnik

In den Nachtstunden sollen sich die Gewitter dann auf das Ennstal und die Mur-Mürz-Furche ausdehnen. Am morgigen Sonntag dürften sich dann Sonne und Regen bzw. Gewitter abwechseln - und das bei Tageshöchsttemperaturen von maximal 26 Grad. Auch zu Wochenbeginn soll uns dann das wechselhafte Wetter erhalten bleiben - dann bei Temperaturen von höchstens 22 Grad.

Links zum Thema Das Wetter in Ihrer Gemeinde