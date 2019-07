Gegen 16.30 Uhr entluden sich am Samstag über dem Bezirk Deutschlandsberg die ersten Gewitter. Kurz vor 18 Uhr kam dann die Unwetterwarnung der UWZ für den ganze Region bis in den Bezirk Leibnitz hinein. Nach 22 Uhr gab es eine neuerliche Warnung: Dieses Mal für die Landeshauptstadt und den Osten des Landes.

Starkregen und Hagel überzogen am späten Abend erneut die Steiermark © www.uwz.at

Ein Hochsommertag mit bis zu 32,7 Grad (Messstation Leoben) lockte am Samstag Tausende Steirerinnen und Steirer in die Freibäder und an die Seen. Doch es dürfte der letzte für die kommenden Tage gewesen sein.