Bischof Wilhelm Krautwaschl © Jürgen Fuchs

Positiv reagierte Bischof Wilhelm Krautwaschl am Freitag bereits kurz nach Mittag auf die Ernennung von Bischof Werner Freistetter zum Apostolischen Administrator der Diözese Gurk-Klagenfurt: "Die Weihe von Bischof Werner war für mich, der zeitgleich mit mir zum Bischof ernannt und einige Tage vor mir geweiht wurde, Wegweisung in das Hirtenamt", so der steirische Bischof in einer Aussendung. "Ich wünsche Bischof Werner für seinen kommenden zusätzlichen Dienst als Apostolischer Administrator von Gurk-Klagenfurt Gottes reichen Segen und alles Gute. Er hat ein großes Gespür für das heilende Wort und die Gabe, Versöhnung zum Frieden zu säen. Der Diözese Gurk-Klagenfurt wünsche ich mit ihm eine fruchtbare Zeit des Aufbruchs und zugleich der Versöhnung."