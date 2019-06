Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/GEORG HOCHMUTH

Bis zu 36 Grad soll es heute in der Steiermark heiß werden. Der steirische Hitzerekord aus dem Jahr 2002 mit 36,8 Grad - denn exakt am 23. Juni 2002 war es in Leibnitz so heiß, wird aber eher nicht fallen. Trotzdem wird es wieder extrem heiß - und das Land Steiermark hat eine Hitzewarnung ausgesprochen. Ein weiterer Rekord könnte im Juni allerdings noch geknackt werden - nämlich jener Rekordwert an Hitzetagen aus dem Jahr 2003 mit 15 Hitzetagen in Leibnitz. In Langenlebarn (N) und Wien Innere Stadt wurden bis inklusive Montag bereits 12 Hitzetage gemessen, in Innsbruck-Universität und St. Johann/Pongau wurden 11 Hitzetage gemessen. Einer der Orte könnte Leibnitz noch vom Stockerlplatz verdrängen.