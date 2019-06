Große Regenmengen werden am heutigen Samstag in Teilen der Steiermark erwartet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor allem am Samstag wird es in der Steiermark gewittern © kraichgaufoto - stock.adobe.com

Nach den heftigen Gewittern am Donnerstag könnte auch der heutige Samstag wieder ein arbeitsreicher Tag für die steirischen Einsatzkräfte werden. Der Samstag selbst verläuft fast überall in der Steiermark feucht. "In der Südsteiermark können dabei große Regenmengen zusammengekommen", so Sudy. Auch im Wechselgebiet und der Buckligen Welt werden große Regenmengen erwartet.