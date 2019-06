Der heißeste Tag des Jahres bringt österreichweit bis zu 36 Grad, in der Steiermark bis 29 bis 34 Grad. Gewitter sind ab dem Nachmittag in der Obersteiermark zu erwarten.

Beim Brunnen am Eisernen Tor suchen die Grazerinnen und Grazer Abkühlung © APA/ERWIN SCHERIAU

Der Mai ging als einer der kältesten in der Geschichte ein, der Juni könnte schon jetzt einer der heißesten überhaupt sein. „Wenn es so weiter geht wie bisher, steuern wir auf einen neuen Hitzerekord zu“, sagt Paul Rainer, Experte der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg). Heute Samstag steht der vorläufige Höhepunkt der Hitzewelle mit Höchstwerten um 36 Grad im Osten Österreichs bevor, in der Steiermark rechnen die Meteorlogen mit bis zu 34 Graz. Die höchste Belastung wird dabei im Vorland erwartet, etwa auch im Ballungsraum Graz.