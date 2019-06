Facebook

© (c) sveta - stock.adobe.com

Ist es wirklich 5 vor 12? Seit Jahren nehmen die Warnungen von Klimaforschern an Lautstärke zu, dass die Erde aus dem Gleichgewicht gerät. Mit den internationalen Protesten von Schülern für mehr Klimaschutz hat die Debatte um die Erderwärmung zuletzt eine neue Dynamik entfaltet. Regierungen sehen sich zunehmend öffentlichem Druck ausgesetzt, mehr zu investieren, um den Umwelt- und Klimazielen gerecht zu werden.

Was gibt es Neues in Sachen Klima- und Umweltpolitik? Was sind die neuesten Erkenntnisse der Forscher, welche Weichenstellungen stehen bevor? In unserem neuen Klima-Newsletter werden Sie regelmäßig über das große Zukunftsthema auf dem Laufenden gehalten und erhalten einen kompakten Überblick über aktuelle Umweltthemen.

Melden Sie sich jetzt kostenlos an! Der erste Newsletter erscheint am Dienstag, 18. Juni!